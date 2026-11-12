GB-Deux hommes reconnus coupables d'avoir aidé les services de renseignement iraniens

Deux iraniens ont été déclarés coupables jeudi d'avoir espionné des journalistes dissidents en Grande-Bretagne pour le compte de l'Iran, une affaire qui, selon la police britannique, témoigne d'une intensification des activités hostiles de Téhéran.

Mostafa Sepahvand, 41 ans, et Farhad Javadi Manesh, 46 ans ont ainsi été accusé s d'avoir aidé un service de renseignement étranger.

Le premier a également été reconnu coupable par la Cour d’assises de Woolwich d’un deuxième chef d’accusation lié à un projet d’attaque contre une ou plusieurs cibles, tandis que le second a été acquitté.

Les procureurs avaient dit, au début du procès le mois dernier, que les deux individus avaient surveillé des journalistes travaillant pour Iran International, une chaîne de télévision en persan critique à l'égard du gouvernement iranien, entre août 2024 et mars 2025.

Mostafa Sepahvand recevait ses ordres du Corps des gardiens de la révolution islamique ou d'"intermédiaires" des services de renseignement iraniens, a déclaré Vicki Evans, coordinatrice nationale principale de la lutte antiterroriste, ajoutant que cette affaire "met en évidence la menace persistante et croissante que représente l'Iran pour le Royaume-Uni".

Téhéran a nié à plusieurs reprises toute implication dans des activités d'espionnage ou de nature similaire, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, s'est dit "troublé" par ces arrestations.

L'ambassade d'Iran à Londres n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant les condamnations prononcées.

Un troisième homme, Shapoor Qalehali Khani Noori, âgé de 57 ans, a été acquitté des deux chefs d’accusation.

C'est la première fois que des ressortissants iraniens sont jugés en vertu de la loi britannique sur la sécurité nationale , introduite en 2023 pour lutter contre les menaces émanant d’États étrangers, selon la police.

(Sam Tobin, avec la contribution de Yoruk Bahceli; Version française Rihab Latrache)