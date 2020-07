Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Des défenseurs des animaux colorent en rouge les fontaines de Trafalgar Square Reuters • 11/07/2020 à 18:08









LONDRES, 11 juillet (Reuters) - Des défenseurs des animaux ont coloré en rouge l'eau de deux fontaines de Trafalgar Square, samedi à Londres, pour protester contre l'élevage d'animaux. Quelques dizaines de militants du groupe Animal Rebellion ont brandi des pancartes et déversé du colorant écarlate dans les fontaines de la célèbre place. "Nous sommes ici aujourd'hui pour exiger que le gouvernement prévienne de futures pandémies en mettant fin à l'élevage d'animaux et en passant à un système alimentaire à base de plantes", peut-on lire dans un communiqué du mouvement, pour qui la couleur rouge symbolise "le sang qui est entre les mains du gouvernement britannique". La police a fait état de deux arrestations. (Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.