Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Des aéroports pourraient fermer en l'absence de soutien de l'Etat-AOA Reuters • 06/11/2020 à 16:37









LONDRES, 6 novembre (Reuters) - Les aéroports britanniques ont exhorté le Premier ministre à leur venir en aide afin d'éviter la faillite de certains d'entre eux à un moment crucial pour le Royaume-Uni, qui doit développer son commerce en dehors de l'Union européenne en raison du Brexit. Un nouveau confinement a commencé jeudi en Angleterre qui se traduit par l'interdiction des voyages d'agrément à l'étranger et qui va donc encore peser un peu plus sur l'activité déjà très faible des aéroports. L'Association des exploitants d'aéroport britannique (AOA) a déclaré que ce deuxième confinement se traduirait par de nouvelles pertes d'emplois et la faillite d'aéroports. La situation est "insoutenable" et un ensemble de mesures de soutien est nécessaire, a déclaré l'AOA dans une lettre adressée au Premier ministre Boris Johnson. (Sarah Young, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.