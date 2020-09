Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-De nouvelles mesures de relance très probablement nécessaires - Saunders (BoE) Reuters • 04/09/2020 à 12:44









LONDRES, 4 septembre (Reuters) - Il est "très probable" que l'économie britannique ait besoin de mesures de relance supplémentaires, a déclaré Michael Saunders, un des responsables de la Banque d'Angleterre (BoE) dans un discours pessimiste sur les perspectives. "Je considère qu'un assouplissement monétaire supplémentaire sera certainement approprié afin d'atteindre un retour durable de l'inflation vers l'objectif de 2%", a annoncé Michael Saunders, qui s'attend à ce que les objectifs énoncés par la BoE pour l'économie ne soient pas atteints. Il a déclaré que la reprise en cours était le résultat d'une période favorable faite d'importantes dépenses publiques et de la levée progressive des mesures de confinement. "Cette fenêtre de tir pourrait maintenant se refermer", a-t-il cependant dit, ajoutant qu'une baisse de l'économie serait "très coûteuse". Dave Ramsden, vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), et Gertjan Vlieghe, membre du comité de politique monétaire, ont averti mercredi que l'économie britannique pourrait subir plus de dommages que ce que la banque centrale a annoncé le mois dernier. De nombreux économistes s'attendent à ce que la BoE annonce une nouvelle accélération de son programme d'achat de titres obligataires en novembre. (Andy Bruce, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

