GB-Croissance des salaires conforme aux attentes sur avril-juin
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 08:33

La croissance du salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni, hors primes, s'est maintenue conformément aux attentes à 5,0% au cours des trois mois précédant juin par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi l'Office des statistiques nationales.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient pour la plupart à une croissance annuelle des salaires de 5,0% pour la période avril-juin, soit le même rythme que pour la période des trois mois à mai.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre (BoE) a ramené ses taux directeurs de 4,25% à 4,0%, après un vote serré où les membres du MPC, le Comité de politique monétaire, ont été divisés. Certains d'entre eux s'inquiètent principalement des risques posés par les pressions sous-jacentes sur les prix dans l'économie, y compris la croissance des salaires, tandis que d'autres se concentrent davantage sur les signes de ralentissement du marché de l'emploi.

Les données LSEG montrent que les investisseurs ne prévoient qu'une seule nouvelle baisse des taux de la BoE, en février 2026, même si l'inflation a atteint en juin son plus haut niveau depuis janvier 2024, à 3,6%. La banque centrale britannique estime en outre que l'inflation devrait grimper bientôt à 4%, soit le double de l'objectif visé.

(Rédigé par Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

