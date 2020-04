Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Chute de la production automobile du fait de la crise sanitaire Reuters • 30/04/2020 à 02:21









(.) LONDRES, 30 avril (Reuters) - La crise sanitaire liée au coronavirus a réduit d'un tiers la production dans le secteur automobile britannique en mars, soit un plus bas record depuis 2009, montrent des données communiquées jeudi par la fédération nationale des constructeurs. La SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) prévient du risque d'une perte de production équivalente à 8 milliards de livres sterling (9,1 milliards d'euros) à cause de l'épidémie. Le secteur automobile britannique, qui emploie plus de 800.000 personnes, a été lourdement affecté par la fermeture des usines et des concessionnaires depuis la mi-mars. Seuls certains d'entre eux ont fixé une date de réouverture en mai. De nombreux constructeurs à travers le monde ont prévenu de l'ampleur du défi auquel ils font face à cause de la crise sanitaire, alors qu'ils devaient déjà s'efforcer de s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux et aux coûts du développement des technologies autonomes, sur fond d'incertitudes liées au Brexit. La SMMT a indiqué que la production automobile britannique a décliné en mars de 37,6% en rythme annuel, à 78.767 véhicules. Elle a ajouté que le secteur, qui a produit 1,3 million d'automobiles l'an dernier, faisait face à une perte de plus de 250.000 véhicules. (Costas Pitas; version française Jean Terzian)

