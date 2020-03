Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Boris Johnson testé positif au coronavirus, symptômes légers Reuters • 27/03/2020 à 14:26









(Actualisé avec réactions § 4-5-6-10-18-19) par Guy Faulconbridge, Kate Holton et William James LONDRES, 27 mars (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et son ministre de la Santé on annoncé vendredi être porteurs du coronavirus et s'être placés en isolement mais le chef du gouvernement a assuré qu'il continuait de diriger la gestion gouvernementale de la crise liée à l'épidémie. "Au cours de ces dernières 24 heures, j'ai développé des symptômes bénins et j'ai été testé positif au coronavirus", a déclaré Boris Johnson dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, ajoutant qu'il avait de la fièvre et une toux persistante. "Je me suis placé en isolement maintenant mais je continuerai de diriger la réponse du gouvernement via vidéoconférence à l'heure où nous luttons contre ce virus", a-t-il ajouté. Boris Johnson est le premier dirigeant d'une puissance majeure à annoncer qu'il est porteur du SARS-CoV-2. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est placé à l'isolement après que sa femme a été testée positive. Le président américain Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel ont tous les deux été soumis à des tests de dépistage, pour l'instant négatifs. SEPT JOURS D'ISOLEMENT POUR LE PREMIER MINISTRE Selon un porte-parole de Downing Street, Boris Johnson, qui est âgé de 55 ans, a ressenti des symptômes jeudi, au lendemain de la traditionnelle session des questions au gouvernement à la Chambre des communes. "Le Premier ministre a été testé sur avis personnel du médecin en chef pour l'Angleterre, le professeur Chris Whitty", a précisé le porte-parole dans un communiqué. "Le test a été mené au 10 Downing Street par le personnel du NHS et le résultat du test a été positif." Le chef du gouvernement a présidé dans la matinée un conseil des ministres par visioconférence. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a quant à lui annoncé sur Twitter qu'il s'isolait à son domicile après un test positif jusqu'à jeudi prochain. "Heureusement pour moi, les symptômes ont été jusqu'à présent très légers", a-t-il dit, rendant un hommage appuyé aux services de santé du NHS. A ce jour, l'épidémie de coronavirus a fait 578 morts et contaminé 11.658 personnes au Royaume-Uni, l'un des sept pays au monde les plus touchés après l'Italie, l'Espagne, la Chine, l'Iran, la France et les Etats-Unis, selon un décompte de Reuters. LA REINE EN BONNE SANTÉ L'épidémie n'a pas épargné la famille royale britannique - le prince Charles a été testé positif mais selon ses services il "reste en bonne santé" et "télétravaille comme d'habitude" depuis l'Ecosse où il se trouve avec sa femme Camilla. Le palais de Buckingham a déclaré, après l'annonce du Premier ministre, que la reine l'avait vu pour la dernière fois le 11 mars dernier. La dernière rencontre entre la souveraine et le prince Charles remonte quant à elle au 12 mars. La monarque, qui est âgée de 93 ans et se trouve actuellement au château de Windsor, est en bonne santé, ajoute la maison royale, qui souligne qu'elle se conforme à toutes les recommandations médicales. On ignore en revanche si la compagne de Boris Johnson, Carrie Symonds, qui est enceinte, s'est soumise à un test de dépistage. Le Premier ministre devrait rester quant à lui sept jours en isolement dans sa résidence du 11, Downing Street, qui jouxte la primature. Il ne participera physiquement à aucune conférence de presse et ses repas lui seront livrés devant sa porte. "Les accès entre les numéros 10 et 11 de Downing Street (ndlr, les deux adresses occupent un même bâtiment) ont été interdits à tout le personnel qui travaille dans le bâtiment", a précisé un porte-parole de Downing Street. Dans un communiqué, le dirigeant du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, a souhaité un "prompt rétablissement" à son rival et formé l'espoir que sa famille était "en sécurité et en bonne santé". "Le coronavirus peut toucher tout le monde. Chacun doit être prudent. Notre propre santé dépend de tous les autres", a ajouté le chef de file du Labour. (version française Marine Pennetier et Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

