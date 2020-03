Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GB-Boris Johnson testé positif au coronavirus Reuters • 27/03/2020 à 12:29









LONDRES, 27 mars (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi avoir été testé positif au coronavirus et s'être placé en isolement tout en assurant qu'il continuerait de diriger la gestion gouvernementale de la crise liée à l'épidémie. "Au cours de ces dernières 24 heures, j'ai développé des symptômes bénins et j'ai été testé positif au coronavirus", a déclaré le chef du gouvernement britannique dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter. "Je me suis placé en isolement maintenant mais je continuerai de diriger la réponse du gouvernement via vidéoconférence à l'heure où nous luttons contre ce virus." (Guy Faulconbridge et Kate Holton version française Marine Pennetier)

