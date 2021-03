Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaztrans : s'envole de +5% vers 72E, amorce de reprise en V ? Cercle Finance • 15/03/2021 à 13:53









(CercleFinance.com) - Gaztrans a rebondi vigoureusement sur 65,5E le 4 mars s'envole de +5% vers 72E: il pourrait s'agir d'une amorce de reprise en 'V' si le franchissement des plus hauts du jour était confirmé avec un 1er objectif à 75,5E (plancher du 2 février) puis 78,15E (ex-plancher du 15/12), puis 80,1E (ex-'gap' du 18 février).

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +3.27%