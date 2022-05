Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaztrans : revient à 3% des sommets information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Gaztrans se hisse vers 116E et revient à 3% des sommets (120E) et à 1% de la meilleure clôture (117,8E le 21/04).

Le franchissement des 118E serait décisif car il écarterait le risque d'un double top au moment où la valorisation est très tendue après +50% depuis le plancher des 80E du 23/24 février.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.70%