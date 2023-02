Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaztrans : rechute de -10% vers 95,6E information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Gaztrans ouvre un gros 'gap de rupture' sous 105,4E et rechute de -10% vers 95,6E.

Le titre invalide la sortie haussière au-delà de 105,2E et enfonce au passage le support des 97,8E.

Gare aux faux signaux dans tous les sens mais si la dynamique baissière se prolonge, GTT pourrait retracer son plancher des 93,3E du 4 janvier.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -7.70%