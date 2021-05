Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaztrans : 'gap' sous 71,9E, dévisse de -6,5% vers 67,4E Cercle Finance • 26/05/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Après plusieurs échecs sous 72,5E depuis le 19 avril, Gaztrans ouvre un 'gap' sous 71,9E et dévisse de -6,5% pour menacer le support situé vers 67,4E (testé les 18 et 25 mars puis le 9 avril). En cas d'enfoncement, GTT risque d'aller cherche le plancher des 65,5E du 4 mars (au 'fixing' d'ouverture).

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -6.24%