Gaztrans : envolée initiale de +8% vers 74,95E

(CercleFinance.com) - Gaztrans bénéficie d'une envolée initiale de +8% vers 74,95E mais réduit rapidement son avance à 73E: le titre bute une fois de plus sur la zone de résistance testée le 14 avril mais également les 6 et 9 en intraday. L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 79,1E du 6 mars puis l'ex-plancher des 80,1E du 28 février

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -0.58%