Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaztrans : envolée de +4% vers 92,9E (nouveau record absolu) Cercle Finance • 13/01/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Gaztrans réalise une envolée de +4% vers 92,9E (nouveau record absolu) avec le franchissement de la résistance des 92,5E du 26 juillet 2019. Au sortir d'un corridor 78/92E, le potentiel de hausse induit un possible test des 106E.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +4.10%