Gaztrans : dévisse de -12,5% vers 70,5E

(CercleFinance.com) - Gaztrans ouvre un 'gap' de rupture sous 80,1E et dévisse de -12,5% vers 70,5E. Le titre pulvérise le plancher des 75E en direction des 66E, plancher de fin juin 2020 puis 65E (plancher du 18 au 22 mai dernier).

