Gaztrans : décroche brutalement sous les 122E information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 13:59









(CercleFinance.com) - Gaztrans décroche brutalement sous les 122E après le test d'un zénith annuel à 133,4E: c'est un avalement baissier qui efface tous les gains depuis le 19 mai et le prochain support pourrait se situer vers 117,7E, l'ex-zénith du 21 avril puis du 5 mai.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -9.97%