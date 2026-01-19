Gazprom Neft conclut un accord provisoire pour vendre sa participation dans NIS à la société hongroise MOL

La Serbie attend des partenaires des Émirats arabes unis qu'ils se joignent à la transaction prévue

Les négociations se poursuivront jusqu'à la date limite du 24 mars

La société russe Gazprom Neft SIBN.MM a conclu un accord provisoire pour vendre sa participation majoritaire dans le raffineur de pétrole serbe NIS

NIIS.BEL à la société hongroise MOL MOLB.BU , a déclaré lundi la ministre serbe de l'énergie Dubravka Djedovic Handanovic.

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain (OFAC), qui avait introduit des sanctions contre NIS en raison de la propriété russe, devra approuver la transaction, a-t-elle déclaré dans un communiqué au service d'information Video Plus.

NIS fournit environ 80 % du marché serbe des carburants, y compris la fourniture en gros d'essence et de diesel. Elle détient également 50 % du marché de la vente au détail.

Des partenaires des Émirats arabes unis devraient faire partie du futur accord de vente, alors que les négociations se poursuivent en vue de la date butoir du 24 mars, a-t-elle ajouté.

"La Serbie a réussi à améliorer sa position.... et à augmenter sa participation dans NIS de 5 % à l'avenir, en obtenant le nombre d'actions qui augmentera les droits de décision à l'assemblée des actionnaires", a déclaré Mme Djedovic Handanovic.

MOL DOIT MAINTENIR LA PRODUCTION DE L'UNIQUE RAFFINERIE DE SERBIE

Elle a déclaré que MOL était tenue de maintenir la production de l'unique raffinerie de pétrole de Serbie, Pancevo, exploitée par NIS, au même niveau qu'auparavant, et même d'augmenter la production si cela s'avérait nécessaire.

En octobre, l'OFAC a imposé des sanctions à NIS, dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine, ce qui a forcé la raffinerie à cesser ses activités ( ) et a suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement du pays .

L'OFAC a accordé à NIS un sursis jusqu'au 23 janvier.

La société russe Gazprom détient une participation de 11,3 % dans NIS, tandis que son unité pétrolière sanctionnée Gazprom Neft SIBN.MM en détient 44,9 % , soit une participation majoritaire. Le gouvernement serbe détient 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires et des employés.