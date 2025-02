Gaza: accord pour échanger des détenus palestiniens contre les corps de quatre otages

Des combattants du Hamas escortent un convoi de la Croix-Rouge arrivant à Nousseirat, dans la bande de Gaza, pour récupérer trois otages israliens le 22 février 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

Les médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas sont parvenus, sous l'égide de l'Egypte, à obtenir un accord pour la libération des 620 Palestiniens qui devaient être relâchés samedi en échange des corps de quatre otages israéliens, a affirmé mardi le média Al-Qahera news, lié à l'Etat égyptien.

L'organisation islamiste palestinienne a confirmé cet accord sur Telegram, précisant qu'il s'inscrit dans la première phase du cessez-le-feu avec Israël.

Samedi, le Hamas avait bien relâché six Israéliens à l'occasion de ce qui devait être le septième échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Mais il avait une fois de plus mis en scène ces libérations, exhibant cinq otages sur des podiums face à la foule, devant de grandes affiches rendant hommage aux combattants du Hamas tués avant de les remettre au Comité international de la Croix-Rouge.

Israël avait alors annulé la libération prévue de 620 Palestiniens, exigeant la fin des "cérémonies humiliantes".

La branche armée du Hamas avait ensuite publié, dans la soirée de samedi, une vidéo apparemment tournée dans la journée à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, montrant deux otages regardant ces libérations et suppliant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'agir pour eux.

Le Forum des familles d'otages avait dénoncé une "démonstration de cruauté particulièrement écoeurante". Le CICR a exhorté toutes les parties à procéder aux échanges de prisonniers et d'otages "de manière digne et privée".

En réponse à la suspension de la libération des prisonniers, le Hamas avait accusé Israël de "mettre en grave danger tout l'accord de trêve", et appelé les pays médiateurs à intervenir.

L'émissaire du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est attendu dans la région cette semaine pour tenter d'obtenir une prolongation de la première phase du fragile cessez-le-feu, entré en vigueur le 19 janvier à Gaza après 15 mois de guerre.

Cette première phase est censée prendre fin samedi 1er mars. Mais les négociations prévues sur la suite du processus, qui devaient commencer début février, n'ont toujours pas démarré.

La deuxième phase est censée mettre fin définitivement à la guerre, ce à quoi l'extrême droite israélienne alliée du Premier ministre Benjamin Netanyahu s'oppose, menaçant la survie de son gouvernement. Le Hamas s'est pour sa part dit prêt à libérer "en une seule fois" tous les otages restants durant cette deuxième phase.

- Funérailles de la famille Bibas -

Sur les 251 otages enlevés le 7-Octobre, 62 restent retenus à Gaza dont 35 sont morts, selon l'armée israélienne. Selon le Hamas, seuls quatre otages morts doivent encore être rendus à Israël durant la première phase de l'accord.

La troisième et dernière phase de l'accord doit ensuite être consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza.

En Israël, des centaines de personnes, dont le président Isaac Herzog, ont participé mardi aux funérailles d'Oded Lifshitz, un militant pacifiste et ancien journaliste pris en otage par le Hamas pendant l'attaque du 7-Octobre, mort en captivité et dont le corps a été restitué la semaine dernière.

Sur le passage du convoi funèbre de l'otage israélien Oded Lifhshitz, tué pendant sa captivité dans la bande de Gaza, le 25 février 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

"Nous avons combattu toutes ces années pour la justice sociale et la paix. Malheureusement, nous avons reçu un coup terrible de ceux que nous avons aidés de l'autre coté", a déclaré son épouse, Yocheved Lifshitz, enlevée en même temps que lui dans le kibboutz Nir Oz et libérée quelques semaines plus tard.

Trois autres Israéliens enlevés à Nir Oz, Shriri Bibas, 32 ans, et ses deux garçonnets Ariel et Kfir, âgés respectivement de quatre ans et huit mois et demi, seront enterrés mercredi, a annoncé Yarden Bibas, le père de famille désormais veuf, et sa belle-soeur Dana Siton Silberman.

Compte tenu des marques de soutien "en provenance de tout Israël et du monde entier", l'itinéraire de la procession funèbre a été rendu public "pour permettre à tous ceux qui le veulent d'accompagner nos êtres chers", ont-ils indiqué dans un communiqué, les funérailles elles-mêmes devant avoir lieu dans l'intimité familiale à Zohar, près de la bande de Gaza.

L'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.215 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes et incluant les otages morts ou tués en captivité.

L'offensive israélienne menée en représailles à Gaza a fait au moins 48.319 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.