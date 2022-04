Gaz : Ursula von der Leyen accuse la Russie de chantage

(AOF) - "L'annonce par Gazprom de l'arrêt unilatéral de la livraison de gaz à ses clients en Europe est une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage", a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. La firme énergétique russe a en effet annoncé hier la suspension des livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie à partir d'aujourd'hui faute d'avoir été payée en roubles.

"C'est injustifié et inacceptable. Et cela montre une fois de plus le manque de fiabilité de la Russie en tant que fournisseur de gaz", a ajouté la dirigeante européenne. Une réponse coordonnée de l'Union européenne est en cours d'élaboration.