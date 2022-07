Gaz : l'Europe reste otage de la Russie

Si Nordstream 1 ne retrouve pas rapidement ses flux "normaux" après la probable réception des pièces détachées incriminées dans les réductions des exportations via Nordstream 1, l'Europe devra réussir sans délai à mettre en service les premiers terminaux flottants qu'elle vient d'affréter en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'année 2023 s'annonce, par contre, potentiellement plus difficile et incertaine, préviennent les économistes.

(AOF) - Sur le premier semestre 2022, l'Europe est parvenue à compenser la baisse des importations de gaz russe grâce à la forte mobilisation des terminaux de regazéification, observe les Etudes Economiques du Crédit Agricole. L'essor du négoce du GNL (gaz naturel liquéfié) en Europe a provoqué une inversion des flux gaziers intra-européens d'ouest vers l'est. Selon l'étude, les infrastructures actuelles devraient être suffisantes pour terminer l'année 2022 avec un risque minimal de rationnement.

