Gaussin: vers une cession des parts dans GAMA

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce avoir reçu une promesse unilatérale de la part de Macnica pour lui racheter l'ensemble de ses titres et créances dans leur co-entreprise GAMA, dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises.



Cette transaction serait effective fin avril/début mai 2024, sous réserve de la finalisation des démarches organisationnelles et opérationnelles par les deux entreprises, et de sa validation par l'ensemble des autorités et instances compétentes.



Ce projet de cession s'inscrit directement dans le recentrage stratégique de Gaussin autour de ses activités les plus rentables. Il permettra également au groupe de renforcer ses flux de trésorerie tout en maîtrisant sa base de coûts opérationnels et frais de R&D.





Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris +17.00%