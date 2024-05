Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: vers l'arrivée de quatre nouveaux administrateurs information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé lundi qu'il proposerait lors de l'assemblée générale du 18 juin de nommer quatre nouveaux administrateurs, une demande soutenue par son nouvel actionnaire de référence, le tchèque CSG.



Le spécialiste du matériel de transport et de logistique prévoit de soumettre au vote des actionnaires les nominations d'Ewen Extier, d'Antoine de Koninck, de Matthias Laurin et de Jakub Sip.



Le groupe précise que la résolution est soutenue par Tablon SPV, société d'investissement de Czechoslovak Group (CSG), son premier actionnaire depuis la fin 2023 avec plus de 20% du capital.



Depuis que Gaussin fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, l'objectif de CSG est de collaborer à la stabilisation financière de la société et de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité, sans toutefois devoir accorder de nouveaux financements, explique-t-il dans un communiqué.



Gaussin estime que l'élaboration et la mise en place d'un tel plan de continuité nécessitent une vision stratégique nécessitant la révision de la composition de son conseil d'administration.





