Gaussin: va tester un tracteur à hydrogène avec TGO

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce un partenariat avec TGO, le Terminal du Grand Ouest (un concessionnaire et opérateur unique du Terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs basé à Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire),afin de tester le premier tracteur portuaire de manutention lourde à hydrogène servant au transport de conteneurs.



Les premiers essais grandeur nature sont programmés au cours du printemps 2022.



D'une puissance de 230kW, ce tracteur APM H2 75T serait capable de tracter 75T de marchandises pour une consommation journalière d'environ 10 kilos d'hydrogène. 'Cette performance constitue une première sur le territoire national', assure Gaussin.









Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -5.79%