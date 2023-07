Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin: va livrer 329 tracteurs électriques chez Amazon information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Gaussin fait savoir que Gaussin NA, sa filiale à 100 %, a annoncé le début des livraisons de la commande de 329 tracteurs logistiques GAUSSIN ATM® 38T 'FULL ELEC' à Amazon.



Le premier véhicule du lot initial de tracteurs logistiques électriques de série répondant aux spécifications américaines est arrivé sur le site d'Amazon le 6 juillet 2023.



Gaussin estime que cette commande constitue 'une étape importante pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale du Groupe'.







Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -1.02%