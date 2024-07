Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: une offre de reprise pour la filiale Metalliance information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 14:48









(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé jeudi avoir reçu une offre de reprise pour les actifs et l'activité de sa filiale Metalliance, spécialisée dans les engins logistiques destinés au secteur des travaux pour le rail et la route.



L'offre été formulée auprès des administrateurs judiciaires de Metalliance, qui avait été placée en redressement judiciaire au mois de mai, est portée par Corail-SM, une société spécialement créée pour le projet de reprise.



Ses principaux actionnaires sont Coral Reef Capital, une société américaine capital-investissement et un consortium d'entreprises locales ou étrangères incluant Blyyd, Mining Equipment, Novium et Sandton Capital.



Le prix de cession serait d'un million d'euros, ventilé entre 900.0000 euros pour l'ensemble des stocks, 50.000 euros pour les actifs corporels et 50.000 euros pour les actifs incorporels.



L'offre de reprise se décomposerait en deux nouvelles entités qui se chargeraient respectivement des activités de tunnelier et de mobilité décarbonée de Metalliance.



Il est prévu que 49 emplois soient supprimés et que le bail du site industriel de Génelard (Saône-et-Loire) ne soit pas pas conservé.



Alors que le besoin de financement total pour la reprise et le développement des activités de Metalliance est estimé à quatre millions d'euros, le repreneur s'engagerait à mobiliser une somme de 54 millions d'euros.



Dans un communiqué, Gaussin indique avoir écrit aux administrateurs judiciaires de Metalliance, jugeant que l'offre de Corail-SM était susceptible de porter atteinte à sa propriété intellectuelle.



De son avis, le projet qui associe Blyyd, son ancien distributeur exclusif, viserait à produire des véhicules logistiques électriques concurrents en s'appuyant sur un stock de composants constitué par Metalliance dans le cadre d'une commande de véhicules Gaussin.





