Gaussin s'allie à Plastic Omnium pour perfectionner ses tracteurs portuaires

Gaussin souligne que les sites fermés et, en particulier les ports, sont parfaitement adaptés aux éco-systèmes hydrogène, car ils accueillent des flottes de véhicules importantes qui, à elles seules, suffisent pour installer une unité de production et de distribution d'hydrogène en propre.

(AOF) - Gaussin annonce la signature d'un contrat de partenariat avec Plastic Omnium, visant à accélérer le développement de la gamme hydrogène de Gaussin avec l'intégration de systèmes complets H2 de Plastic Omnium, au sein des tracteurs portuaires APM. Ce partenariat doit permettre d'accroître la performance des véhicules Gaussin et d'accélérer leur mise sur le marché. Pour Plastic Omnium, l'accord accroît le champ d'application de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zéro-émission.

