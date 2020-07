Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin : rachat de Metalliance Cercle Finance • 01/07/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Gaussin annonce ce soir le rachat auprès des dirigeants de Metalliance d'un bloc majoritaire représentant 51,42% du capital de la société. Déjà actionnaire de Metalliance à hauteur de 44,32% depuis 2008, Gaussin détient désormais 95,74% du capital. 'L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisé dans la conception et la fabrication de produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities', commente le groupe.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -0.29%