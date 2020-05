Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin : projet de camion avitailleur électrique avec Total Cercle Finance • 25/05/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Total annonce qu'il va développer avec Gaussin le premier camion avitailleur ART (Aircraft Refueller Transporter) 100% électrique au monde, projet qui s'appuiera sur Saft, sa filiale du spécialisée dans les batteries électriques. Le groupe énergétique précise qu'un prototype, destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse, sera capable de tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. Il devrait être livré à la fin de l'année 2020. Cette première commande ferme permet d'enrichir l'offre de Gaussin sur le marché des véhicules électriques. Elle ouvre également la voie au développement commun d'une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l'aviation.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris 0.00%