Gaussin procède à une augmentation de capital de 15 millions d'euros

(AOF) - Gaussin a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital réservée au profit de Tablon , société d'investissement de CSG Czechoslovak Group (CSG) pour un montant brut total de 14.999.998,84 euros. Les accords prévoient également la faculté pour le souscripteur de participer à la prochaine augmentation de capital dans la limite des actions disponibles, le droit de demander la nomination de la moitié des administrateurs au Conseil d'Administration de Gaussin

Pour cela, il faut que le souscripteur dispose d'au minimum de 15 % du capital social du groupe ou qu'il soit l'actionnaire détenant individuellement la participation la plus élevée dans Gaussin, ainsi qu'un engagement du souscripteur de conserver les actions pendant une durée de 2 ans.

Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

