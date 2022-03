Gaussin: présente l'AGV, un véhicule autonome à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 18:32

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes. Ils pourront être utilisés de manière autonome dans un environnement sans infrastructure et à trafic mixte.



L'AGV aidera les opérateurs portuaires à passer immédiatement à zéro émission tout en offrant une autonomie plus longue, des ravitaillements plus courts et moins fréquents, ainsi qu'un transport silencieux et efficace.



'Les coûts de production de l'hydrogène ayant chuté de plus de 50% depuis 2015, les véhicules à pile à combustible alimentés à l'hydrogène constituent désormais une solution viable pour les opérateurs portuaires, qui peuvent ainsi atteindre à la fois l'efficacité des opérations et les objectifs écologiques', souligne Gaussin.