Gaussin : première commande d'ATM-H2 par Plug Power

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce une première commande de Plug Power pour 20 tracteurs de parc ATM-H2 fonctionnant à l'hydrogène, à déployer chez les clients actuels de Plug Power en Amérique du Nord. Les livraisons auprès de Plug Power commenceront à partir de novembre 2021. Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre Plug Power et Gaussin, alors que les deux acteurs ont annoncé en novembre 2020 leur collaboration sur les véhicules de transport fonctionnant à l'hydrogène. Elle leur permettra de pénétrer rapidement le marché nord-américain de la logistique. Plug Power utilisera son réseau existant de stations de ravitaillement en hydrogène actuellement utilisés par les clients dans les centres logistiques pour les équipements de manutention.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris +5.48%