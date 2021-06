Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin : Pininfarina conçoit la nouvelle gamme de camions Cercle Finance • 28/06/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Gaussin annonce que sa nouvelle gamme de camions routiers sera conçue par l'emblématique maison de design italienne Pininfarina. Les camions Gaussin ont été développés autour de deux composants majeurs : le 'skateboard' modulaire et intelligent, présenté en avril 2021 à hydrogène ou tout électrique d'une part ; un tout nouveau concept de cabine conçu par Pininfarina pour le confort et la sécurité du conducteur d'autre part. Ce nouveau design couvrira l'ensemble de la gamme de camions Gaussin développée à partir du 'skateboard' autonome à hydrogène ou électrique. ' De cette collaboration résulte un langage de design qui donnera vie à une famille complète de camions innovants, établissant une nouvelle norme sur le marché' assure Gaussin.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -4.18%