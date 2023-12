Gaussin perd son directeur général délégué

(AOF) - Gaussin annonce le départ, à compter de ce jour, de Dmytro Khoruzhyi de son poste de directeur général délégué "en raison de divergences sur les questions de gestion opérationnelle et financière du groupe" Dmytro Khoruzhyi avait été nommé en mai 2023 par le Conseil d'administration. Christophe Gaussin et l'équipe historique "assurent la continuité de la direction" du spécialiste du véhicule innovant. Le groupe déclare que les accords avec Czechoslovak Group "sont en cours d'évaluation".

Gaussin a annoncé fin octobre qu'une prise de participation de cette société à hauteur de 20,15% du capital représenterait un taux de dilution d'environ 40,27%.

