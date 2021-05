Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin : partenariat autour du transport autonome Cercle Finance • 25/05/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Gaussin et Hynamics, filiale d'EDF,annoncent la signature d'un accord de partenariat pour la mise en oeuvre, dès 2021, de quatre projets pilotes permettant de démontrer l'efficacité et la productivité des solutions de transport de Gaussin 100% autonome et 'dual energy', fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité. Le projet constitue une nouvelle application du 'skateboard', la plateforme modulaire hydrogène et électrique, présentée par Gaussin en avril dernier et baptisée Moonroad. Afin de désengorger les routes en journée, Gaussin a développé une solution de tracteur routier sans cabine, autonome, à propulsion électrique et hydrogène, capable de tracter des semi-remorques pour un poids total en charge de 44 T. Les quatre projets pilotes qui seront menés par Gaussin et Hynamics permettront de démontrer l'efficacité, la performance et la productivité de cette solution dans le cadre d'un écosystème tout hydrogène, assure Gaussin.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris +0.99%