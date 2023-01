Gaussin nomme Sophie Burcklen au Conseil d'administration de Metalliance

(AOF) - Gaussin et sa filiale Metalliance annoncent la nomination de Sophie Burcklen au Conseil d'administration de Metalliance. Elle rejoint les autres administrateurs de la société : Christophe Gaussin, Brice Chambard, Jean-Paul Meunier et Jean-Claude Cothenet, qui préside le Conseil d'administration. Sophie Burcklen, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique Féminine - option Ingénierie d'Affaires, a commencé sa carrière de la société de conseil Accenture, principalement sur des projets de transformation Supply Chain et implémentation d'ERP de 1998 à 2013.

Puis elle a occupé jusqu'en août 2022 chez Accenture le poste d'Integration Manager en charge des opérations du département Enterprise Applications Services chez Richemont (Cartier, Van Cleef..). Sophie Burcklen a travaillé à Paris, Singapour et depuis 2013 en Suisse, où elle exerce depuis septembre 2022 son activité de consultante indépendante en organisation et stratégie IT.

