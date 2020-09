GAUSSIN nomme Gary Patterson vice-président en charge de la relation clients et des opérations

(AOF) - Gaussin a annoncé la nomination de Gary Patterson en tant que vice-président en charge de la relation client et des opérations. L'expert du transport et de la logistique précise qu'il aura pour mission d'optimiser l'expérience client à travers les services, le déploiement ou encore le support. Diplômé de la Boston University, Gary, âgé de 58 ans, apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information en B2B.

Avant de rejoindre Gaussin, Monsieur Patterson a occupé précédemment le poste de directeur des opérations chez Bestmile, fournisseur suisse d'une plateforme de gestion de flotte pour des acteurs de la mobilité visant à déployer, gérer et optimiser les flottes de véhicules, autonomes ou non.

À ce poste, Gary était responsable des partenariats stratégiques mais aussi des opérations clients - comprenant les opérations de déploiement et d'accompagnement.

Avant de rejoindre Bestmile, Gary a occupé le poste de vice-président en charge de la technologie auprès de Dell Technologies, contrôlant l'infrastructure de gestion du cloud et la fourniture de logiciels.

" Je me réjouis que Gary Patterson nous rejoigne. Son arrivée symbolise la volonté de Gaussin d'étendre son expertise dans l'autonomisation des véhicules, non seulement sur le transport de marchandises, mais également sur la mobilité des personnes. C'est, à terme, bien dans la logique des Smart Cities que s'inscrit notre vision " a déclare Christophe Gaussin, le président-directeur général de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.