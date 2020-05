GAUSSIN nomme Frank Maccary au poste de Directeur Général des Opérations et des Finances

(AOF) - Gaussin a annoncé lundi soir la nomination de Frank Maccary en qualité de Directeur Général des Opérations et des Finances, effective immédiatement. Frank Maccary prendra la Direction et de la supervision de l'ensemble des missions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux relations avec les investisseurs et avec toutes les parties-prenantes du groupe dont les autorités publiques et financières, en France et à l'étranger. Il sera également en charge de la supervision des activités industrielles et commerciales de Gaussin SA et des autres sociétés du groupe.

En avril 2018, Frank Maccary devenait Directeur Financier de Navya, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa prise de fonction chez Gaussin.

