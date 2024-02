Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: nomination d'un directeur général délégué information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la nomination par son conseil d'administration de Steve Filipov en tant que directeur général délégué du groupe, dans la continuité du plan de réorganisation initié par son PDG Christophe Gaussin.



Steve Filipov intégrera le comité exécutif et aura pour principales missions d'accélérer la production du carnet de commandes, de maîtriser les dépenses de l'entreprise et de mettre rapidement en place les financements nécessaires à ses activités.



Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de machines de manutention, de nacelles et de grues, il a été dernièrement président de Terex Cranes (2016-2019) et PDG de Manitex International (2019-2023).





