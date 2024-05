Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: Metalliance, en redressement, cherche repreneur information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé mardi que sa filiale Metalliance, placée en redressement judiciaire il y a une dizaine de jours, était désormais à la recherche d'un repreneur.



Le fabricant de véhicules logistiques indique que les administrateurs judiciaires de Metalliance ont lancé un appel d'offres dans le cadre d'un plan de cession, avec une date limite de remise des offres fixée au 17 juin.



Metalliance, un constructeur de véhicules multi-service destinés à la logistique des travaux souterrains, fait partie depuis 2020 du groupe Gaussin, qui en détient 97% du capital.



Mais l'ouverture d'une procédure de sauvegarde a récemment paralysé l'assemblage et la livraison de véhicules depuis son site de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire, ce qui a contraint Gaussin à se placer lui-même sous la protection du tribunal de commerce.



Pour rappel, Metalliance et son activité travaux souterrains a généré un chiffre d'affaires de 23,3 millions d'euros l'an dernier, soit l'équivalent de 65% du chiffre d'affaires consolidés du groupe.





