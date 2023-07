Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin: levée de fonds en financement participatif information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la réussite de sa levée de fonds en financement participatif, réalisée en collaboration avec Lumo. D'un montant total de huit millions d'euros, en deux 'tranches' successives de quatre millions, cette opération prenait la forme d'obligation simple.



Ces obligations simples présentent selon lui l'avantage de ne pas être dilutives pour les actionnaires. Le capital est remboursé à l'échéance et les intérêts sont versés annuellement. Les titres seront logés au nominatif chez l'émetteur.



Les fonds collectés serviront principalement à accélérer le développement des projets du groupe, accompagner sa croissance, élargir sa gamme de véhicules propres, déployer massivement ses véhicules existants et développer son activité de licences.





