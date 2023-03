Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin: le titre trébuche après l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé mercredi soir le lancement d'une augmentation de capital de 15 millions d'euros, une opération relativement dilutive qui pesait sur le cours de l'action ce jeudi.



La levée de fonds réservée au profit de Tablon, la société d'investissement du conglomérat industriel tchèque CSG Czechoslovak Group, vise à financer le fonds de roulement du groupe, tout en renforçant sa trésorerie.



A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération se trouvera ramenée à moins de 0,8% suite à l'émission des 7.425.742 actions nouvelles.



Le prix de souscription de 2,02 euros par action nouvelle fait par ailleurs ressortir une décote d'environ 19,50% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action lors des vingt dernières séances de Bourse.



Vers 12h15, le titre du fabricant de véhicules logistiques autonomes reculait de 5,4% dans des volumes étoffés.





