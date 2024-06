Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gaussin: fin du contrat de distribution avec BLYYD information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé mercredi soir la résiliation avec effet immédiat de son contrat de distribution exclusive avec le fabricant lyonnais de tracteurs de parc électrique BLYYD, qui datait de 2016.



Dans un communiqué, le groupe de de transport et de logistique explique que cette décision fait suite à plusieurs manquements de BLYYD à ses obligations contractuelles concernant son tracteur de manutention ATM.



Gaussin indique que le litige a été aggravé par de nombreux impayés et un conflit sur la propriété intellectuelle, l'entreprise estimant avoir supporté seule l'ensemble des coûts de R&D liés à l'ATM.



Le groupe - qui souligne détenir l'intégralité de la propriété intellectuelle et industrielle du véhicule - précise que ses équipes s'attèlent actuellement au développement d'une version 2.0 visant à proposer un véhicule plus léger, plus ergonomique et plus performant



Cette résiliation interdit à BLYYD toute commercialisation de l'ATM by Gaussin, ainsi que toutes relations avec les fournisseurs et sous-traitants du groupe.



Suite à cette annonce, le titre Gaussin cédait plus de 1% jeudi en Bourse de Paris.





Valeurs associées GAUSSIN 0,23 EUR Euronext Paris -1,53%