Gaussin: deux modèles éligibles aux subventions écologiques au Canada

(AOF) - Gaussin, spécialiste du transport de marchandises et de personnes électrique et à hydrogène, annonce que ses véhicules ATM et APM, tracteurs destinés respectivement aux activités logistiques et portuaires, ont été homologués par le ministère des Transports du Canada et par le ministère des Transports du Québec. L'achat et la location de ces véhicules, reconnus comme des véhicules participant à la décarbonation du secteur des transports, seront favorisés par l'octroi de subventions jusqu'à 100 000 dollars canadiens (autour de 73 000 dollars américains) au niveau fédéral.

Au Québec, parallèlement, la subvention s'élève à 105 000 dollars canadiens (77 000 dollars américains) pour l'APM et 85 000 dollars canadiens (62 000 dollars américains) pour l'ATM.

