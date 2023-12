Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin: départ immédiat du DG délégué, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 11:44









(CercleFinance.com) - L'action Gaussin plongeait en Bourse vendredi matin après que le groupe de transport et de logistique a annoncé le départ avec effet immédiat de son directeur général délégué Dmytro Khoruzhyi.



Cette décision intervient moins de deux moins après l'officialisation de son arrivée, qui était destinée renforcer le rapprochement stratégique avec CSG Czechoslovak Group, qui détient plus de 20% de son capital.



Dans un communiqué, Gaussin justifie son départ par l'apparition de 'divergences' sur les questions de gestion opérationnelle et financière du groupe.



Sous l'égide de son nouvel actionnaire de référence, Gaussin devait faire évoluer sa stratégie en passant d'une entreprise tournée vers la R&D à une société centrée sur la production industrielle en série.



Cette stratégie devait être dévoilée et adossée à un nouveau plan de transformation qui était censée être présentée d'ici à la fin de l'année.



La société d'ingénierie précise que les accords avec Czechoslovak Group sont désormais en cours d'évaluation et qu'elle tiendra le marché informé de l'évolution du dossier.



Le mois dernier, CSG avait déjà renoncé à la nomination de six administrateurs à l'occasion de l'assemblée générale organisée par le groupe français.



Le conglomérat tchèque, qui a apporté quelque 30 millions d'euros de financement depuis le début de l'année, a la possibilité de monter à 52,3% sur une base non-diluée et 39,5% sur une base diluée en cas de conversion en actions de son prêt.



A la Bourse de Paris, le titre Gaussin perdait plus de 9% suite à ces annonces, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien, ce qui porte à près de 85% le recul du titre depuis le début de l'année.



C'est Christophe Gaussin et l'équipe historique qui doivent assurer la continuité de la direction du groupe.





Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -9.87%