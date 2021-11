Gaussin : crée une joint-venture avec Nexport en Australie

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce un accord exclusif de production et de licence de 20 ans avec Nexport, producteur et fournisseur australien de véhicules électriques, prévoyant l'assemblage et la fourniture locale de la gamme de véhicules et de systèmes à zéro émission de Gaussin.

Selon les termes du partenariat, Gaussin recevra un droit de licence de 10 millions d'euros.

Dans ce cadre, les deux parties vont créer une joint-venture sous juridiction australienne - baptisée Gaussin & Nexport - et qui sera détenue à 51% par Nexport et à 49% par Gaussin.

Gaussin estime que cet accord constitue 'une étape majeure vers un avenir plus propre, plus sain et plus durable en Australie et en Nouvelle-Zélande'.