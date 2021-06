Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gaussin : création de deux lignes d'assemblage Cercle Finance • 25/06/2021 à 15:37









(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé jeudi soir la création de deux lignes d'assemblage de véhicules ATM (logistique) et APM (portuaire) à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, sur un site voisin de celui de sa filiale Metalliance. Ces lignes seront implantées dans des locaux industriels de 8.000 m2 en cours de réhabilitation. Leur mise en service est prévue d'ici à l'automne. A terme, leur capacité de production annuelle atteindra 450 à 500 véhicules avec un effectif de 40 à 50 personnes.

Valeurs associées GAUSSIN Euronext Paris -1.02%