Gaussin : contrat avec le Port Bronka en Russie

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la signature d'un contrat avec le Port Bronka en Russie pour la fourniture de véhicules électriques autonomes, aiv full elec 70 tonnes. ' Grâce aux véhicules aiv full elec 70 tonnes, le Port Bronka vise à accroître le rendement de la gestion de ses flux containérisés, tout en se dotant d'une solution 100% électrique répondant aux exigences du développement durable ' indique le groupe. Le contrat a été signé lors du Conseil économique, financier, industriel et commercial (CEFIC) franco-russe qui s'est tenu à Moscou le 10 décembre 2019, en présence du ministre de l'Economie et des Finances, M. Bruno Le Maire, et son homologue russe, M. Maxime Orechkine.

