Gaussin: commande du groupe canadien Robert pour 6 véhicules électriques Full Elec

(AOF) - Gaussin, spécialiste du transport électrique et à hydrogène, annonce une commande de Groupe Robert pour 6 véhicules ATM Full Elec dont la livraison est prévue à l'automne 2023. Avec cet achat, ce fournisseur de solutions logistiques en Amérique du Nord et principalement au Québec et en Ontario, choisit un modèle qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 45 enseignes en Europe et accompagné les logisticiens dans leur transition énergétique avec une flotte de plus de 100 véhicules en opération à date.

Par la suite, une visite en France en septembre dernier du président de l'entreprise, Michel Robert, en septembre 2022 a été l'occasion de tester le véhicule et de visiter la ligne d'assemblage de Saint-Vallier (Saône-et-Loire).

