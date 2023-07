Gaussin clôt sa levée de fonds de 8 millions d'euros sous forme d’obligations simples

(AOF) - Gaussin, acteur du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la réussite de sa levée de fonds en financement participatif, réalisée en collaboration avec Lumo, spécialisée dans le financement de projets s’inscrivant dans la transition écologique. D’un montant total de 8 millions d'euros, cette opération prenait la forme d’obligation simple. Les 8 millions d’euros de financement participatif ont été découpés en deux « tranches » de collecte de 4 millions d'euros, qui se sont succédées.

L'offre était visible sur la plateforme Lumo depuis le 24 mai 2023. La première collecte a été ouverte le 7 juin et la seconde le 15 juin.

La collecte est constituée d'obligations simples, qui présentent l'avantage de ne pas être dilutives pour les actionnaires. Le capital est remboursé à l'échéance et les intérêts sont versés annuellement. Les titres seront logés au nominatif chez l'émetteur, Gaussin SA.

Il s'agit d'une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif à hauteur de 8 millions d'euros maximum conformément à l'article L.411-2, 2° du Code monétaire et financier.

