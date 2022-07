Gaussin : chiffre d'affaires en hausse de 29% au premier semestre

(AOF) - Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, Gaussin a enregistré une forte progression de 29% de son activité au premier semestre 2022, à 26,5 millions d'euros. Le groupe a bénéficié de l'excellente performance de l'ensemble de la gamme zéro émissions. La branche portuaire a plus que doublé son activité par rapport au premier semestre 2021. Le groupe assure être aujourd'hui engagé dans une dynamique de croissance qui est appelée à s'accélérer et qui lui permet de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires et de revenus des licences de 75 millions d'euros sur l'exercice en cours.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.